La rete unica di Giorgetti. Cosa ha detto in audizione (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Non so se il progetto di rete unica sia e giusto o sbagliato, questo governo sta facendo una riflessione”. Parola del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, oggi in audizione alla Camera. Per Giorgetti “se la rete unica offre parità di condizioni per tutti è una Cosa buona”. C’è un ma…”Ma è buona se si fa in fretta. Se soltanto la costituzione della società implica 18 mesi e nel frattempo tutti fanno, legittimamente, investimenti per massimizzare la propria posizione, noi creiamo situazioni di sovrapposizione e di dispersione di risorse”. Logica vorrebbe invece che le risorse venissero usate “in modo razionale e il pubblico intervenga dove serve” ha sottolineato Giorgetti. E dunque “dispiace che alcuni soggetti non ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Non so se il progetto disia e giusto o sbagliato, questo governo sta facendo una riflessione”. Parola del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, oggi inalla Camera. Per“se laoffre parità di condizioni per tutti è unabuona”. C’è un ma…”Ma è buona se si fa in fretta. Se soltanto la costituzione della società implica 18 mesi e nel frattempo tutti fanno, legittimamente, investimenti per massimizzare la propria posizione, noi creiamo situazioni di sovrapposizione e di dispersione di risorse”. Logica vorrebbe invece che le risorse venissero usate “in modo razionale e il pubblico intervenga dove serve” ha sottolineato. E dunque “dispiace che alcuni soggetti non ...

Advertising

zazoomblog : La rete unica di Giorgetti. Cosa ha detto in audizione - #unica #Giorgetti. #detto #audizione - infoitsport : Tlc, Giorgetti: Rete unica è progetto buono se si fa in fretta - infoitsport : Tlc, Giorgetti: Subito chiarimenti su rete unica, stallo non giova a Paese - comunica_rp : Banda ultralarga, Giorgetti: “Sbloccare stallo su rete unica e rivedere Piano Bul. Più risorse per il 5G”” - MilanoFinanza : Giorgetti: rete unica a controllo pubblico -