La piattaforma di e-commerce che porta i prodotti «dal campo alla tavola»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 17 marzo 2021) «In un momento in cui le vendite in azienda sono in difficoltà, in cui il settore delle fiere è fermo, in cui è difficile spostarsi, pensare che la mia ratafìa possa arrivare in Sicilia o in Valle D’Aosta è sicuramente un’idea consolatoria. Soprattutto perché credo profondamente in una vetrina che prima non avevo e che, adesso, qualcuno gestirà per me. Con professionalità». Enrico Calentini è un imprenditore agricolo di Francavilla al mare, in provincia di Chieti. Produce confetture, succhi di frutta, liquori. L’epidemia di coronavirus ha chiaramente avuto effetto sul suo business. Per questo motivo la CIA – Confederazione Italiana Agricoltori ha pensato a un progetto per venire in soccorso a lui e a tutti i suoi colleghi del settore, lanciando ladal.it, l’e-che ...