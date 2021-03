La pandemia gestita da Draghi: cosa pensano gli italiani? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il sondaggio di Ipsos, presentato da Nando Pagnoncelli, rivela il pensiero degli italiani sulla gestione della pandemia da parte di Mario Draghi Gli italiani confermano la fiducia in Mario Draghi e apprezzano il modo in cui il suo governo ha gestito la pandemia fino a questo momento. E’ questo che viene fuori dalle rilevazioni di un sondaggio di Ipsos, presentato da Nando Pagnoncelli alla trasmissione diMartedì su La7. La gestione della pandemia Il 48% degli intervistati nel sondaggio di Ipsos afferma infatti di avere un giudizio positivo rispetto alle modalità con cui il governo sta affrontando e contrastando la pandemia di coronavirus nel nostro Paese. C’è però, in contrapposizione, un 38% che invece non condivide quanto fatto ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il sondaggio di Ipsos, presentato da Nando Pagnoncelli, rivela il pensiero deglisulla gestione dellada parte di MarioGliconfermano la fiducia in Marioe apprezzano il modo in cui il suo governo ha gestito lafino a questo momento. E’ questo che viene fuori dalle rilevazioni di un sondaggio di Ipsos, presentato da Nando Pagnoncelli alla trasmissione diMartedì su La7. La gestione dellaIl 48% degli intervistati nel sondaggio di Ipsos afferma infatti di avere un giudizio positivo rispetto alle modalità con cui il governo sta affrontando e contrastando ladi coronavirus nel nostro Paese. C’è però, in contrapposizione, un 38% che invece non condivide quanto fatto ...

Advertising

CNR_DIITET : RT @CNRsocial_: 600mila nuovi nomi .it nel 2020: la #pandemia fa scoprire le potenzialità del #web @Registroit, l’anagrafe dei nomi .it ges… - TerraDiPalma : RT @CNRsocial_: 600mila nuovi nomi .it nel 2020: la #pandemia fa scoprire le potenzialità del #web @Registroit, l’anagrafe dei nomi .it ges… - RobertoPiciucc1 : Questa Pandemia è stata gestita talmente male che ne porteremo le conseguenze per anni e nulla sarà più come prima. - AnnoDomini2076 : @matteosalvinimi Certi personaggi, privi di italianità, dovrebbero essere banditi dall'occupare posizioni strapagat… - IITCNR : RT @CNRsocial_: 600mila nuovi nomi .it nel 2020: la #pandemia fa scoprire le potenzialità del #web @Registroit, l’anagrafe dei nomi .it ges… -