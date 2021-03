La Paganese espugna Bisceglie: gli azzurrostellati vinco in dieci e allungano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBisceglie – Successo di misura per la Paganese, vittoriosa per 1-0 al “Ventura” sul Bisceglie nel trentunesimo turno di campionato. La gara è condizionata dal forte vento, che complica la manovra delle due squadre in fase di impostazione. Al 20’ Diop arriva al tiro da posizione centrale, Spurio respinge con i pugni. Il vento è propizio in occasione del vantaggio Paganese al 25’: Squillace si libera per il cross dalla sinistra, la traiettoria cambia improvvisamente e mette fuorigioco Spurio, con la sfera che bacia il palo interno prima di terminare in rete. Doccia fredda per i Biscegliesi, che faticano a riordinare le idee. I campani, invece, tengono bene il campo ed al 36’ il palo nega il raddoppio a Mendicino, dopo uno scambio con Zanini. Rocco e Makota in avanti provano di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Successo di misura per la, vittoriosa per 1-0 al “Ventura” sulnel trentunesimo turno di campionato. La gara è condizionata dal forte vento, che complica la manovra delle due squadre in fase di impostazione. Al 20’ Diop arriva al tiro da posizione centrale, Spurio respinge con i pugni. Il vento è propizio in occasione del vantaggioal 25’: Squillace si libera per il cross dalla sinistra, la traiettoria cambia improvvisamente e mette fuorigioco Spurio, con la sfera che bacia il palo interno prima di terminare in rete. Doccia fredda per isi, che faticano a riordinare le idee. I campani, invece, tengono bene il campo ed al 36’ il palo nega il raddoppio a Mendicino, dopo uno scambio con Zanini. Rocco e Makota in avanti provano di ...

