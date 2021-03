La nostra opzione militare

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dove i funzionari dello Stato o i manager pubblici hanno fallito, forse è il caso di rimettere ordine. Possibilmente con un comando che rispetti una catena gerarchica. Quando Mario Draghi ha deciso di rimuovere Domenico Arcuri e nominare Francesco Paolo Figliuolo alla guida della struttura commissariale anti Covid, ho tirato un sospiro di sollievo. Finalmente, il presidente del Consiglio ha affidato il piano di vaccinazione a una persona che ha i titoli per organizzare interventi d'emergenza e non a una specializzata in interventi di assistenza, cioè in grado solo di distribuire aiuti a pioggia e senza neppure andare troppo per il sottile. Tuttavia, mentre io mi auguravo che il comandante della struttura logistica dell'esercito prendesse le misure necessarie a proteggere gli italiani dall'epidemia, altri si dimostravano preoccupati per la scelta di un uomo in divisa al posto di uno ...