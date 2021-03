La mobilità dei giovani, il ruolo del Gruppo FS nell’iniziativa MIMS (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono giovani e sostenibilità le due direttrici del Progetto diGreen mobilitydelMIMSper collegare lestazioni alle università, alla base del quale c’è uno studio del Gruppo FS. E’ quanto si legge su FS News, il giornale online del Gruppo, nel sottolineare che è stato anzitutto un lavoro di studio, ricerca e incrocio dei dati quello dell’Osservatorio di Mercato di RFI che ha mappato le 395 sedi universitarie italiane. L’analisi di RFI parte da un assunto confermato dall’Istat: il treno è il primo mezzo di trasporto collettivo utilizzato dagli studenti. Partiamo dai numeri che, come sempre, scattano la fotografia più fedele: 329 – pari all’83% del totale – le università che hanno almeno una stazione ferroviaria nel raggio di 3 chilometri. Di queste 254 (il 77%) non ha un collegamento ciclabile ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Sonoe sostenibilità le due direttrici del Progetto diGreen mobilitydelper collegare lestazioni alle università, alla base del quale c’è uno studio delFS. E’ quanto si legge su FS News, il giornale online del, nel sottolineare che è stato anzitutto un lavoro di studio, ricerca e incrocio dei dati quello dell’Osservatorio di Mercato di RFI che ha mappato le 395 sedi universitarie italiane. L’analisi di RFI parte da un assunto confermato dall’Istat: il treno è il primo mezzo di trasporto collettivo utilizzato dagli studenti. Partiamo dai numeri che, come sempre, scattano la fotografia più fedele: 329 – pari all’83% del totale – le università che hanno almeno una stazione ferroviaria nel raggio di 3 chilometri. Di queste 254 (il 77%) non ha un collegamento ciclabile ...

La mobilità dei giovani, il ruolo del Gruppo FS nell'iniziativa MIMS

E' quanto si legge su FS News , il giornale online del Gruppo, nel sottolineare che è stato anzitutto un lavoro di studio, ricerca e incrocio dei dati quello dell 'Osservatorio di Mercato di RFI che ...

