La Milano Digital Week sull’importanza dei dati e sulla discriminazione di genere dell’AI

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La2021 parte oggi, 17 marzo, e andrà avanti con ben 650 eventi – tutti online a causa delle misure di distanziamento sociale dovute al Covid – fino al 21 marzo. Tra talk, webinair, lectio magistralis, workshop, installazioni sonore, performance e cinema, l’evento mettendo al centro il tema di «città equa e sostenibile». Le tematiche affrontate saranno le più disparate, dall’innovazione all’inclusività passando per uguaglianza, diritti e ambiente.viene definita «piattaforma per eccellenza di sperimentazione e innovazione che, mai come oggi, si pone come laboratorio di transizione sostenibile: innovazione, inclusività, (ri)alfabetizzazionee, uguaglianza e diritti». LEGGI ANCHE >>> Nel 2020 Google ha bloccato oltre 3 miliardi di pubblicità ingannevoli I ...

Advertising

giornalecomuni : #Milano, l’agenda culturale del Comune nel calendario #Digital Week - giornalettismo : La @MI_DigitalWeek tratta l'importanza dei #dati e della discriminazione di genere attuata dall'#AI aprendo a un di… - Coflight_CCS : RT @ENAVSpA: La torre di controllo di #Milano Linate diventa #Digital #enav gestisce il traffico aereo con ulteriori benefici in termini di… - giuliog : RT @Raiofficialnews: “Rai e Milano, proiezioni di una mobilità sostenibile”: l'iniziativa #Rai per la @MI_DigitalWeek. Il palazzo di Corso… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Digital

Impresa, comunità, moda, arte. E digitale. AllaWeek vanno in scena i confronti del format Generazioni, promosso da Axa Italia: dialoghi tra personalità di diverse generazioni appunto per cercare soluzioni sostenibili per un futuro ...Firenze allaWeek con la piattaforma Firenze Digitale e la trasformazione della Manifattura Tabacchi. Le due esperienze sono state infatti selezionate come casi innovativi di sostenibilità e ...Con un palinsesto di oltre 650 eventi, dal 17 al 21 marzo si svolge la Milano Digital Week, manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il so ...L’evento accenderà i riflettori sul ruolo delle imprese nella trasformazione delle città, all’insegna della transizione verde 4.0 ...