La maxi Tac per pazienti Covid è operativa a Torrette | fino a 30 esami al giorno e percorsi separati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : maxi Tac

corriereadriatico.it

ANCONA - Lamobile per soli pazienti Covid , costata 182mila euro (Iva compresa) per un noleggio di 3 mesi, è operativa da ieri. È stata inaugurata dallo staff di Torrette in presenza dell'assessore regionale ...ANCONA - Tutto in quattro giorni. I tre container che ospiteranno laportatile, per monitorare i pazienti fuori dall'ospedale, sono arrivati a destinazione ieri sera. Appena poche ore prima i vertici di Torrette avevano messo a segno un'altra mossa per tentare ...ANCONA - La Tac mobile per soli pazienti Covid, costata 182mila euro (Iva compresa) per un noleggio di 3 mesi, è operativa da ieri. È stata inaugurata dallo staff di Torrette ...ANCONA - Si trasforma ancora l’ospedale di Torrette. Una continua e inesorabile metamorfosi per far fronte all’emergenza pandemica. L’ultima manovra, che comporterà tagli ...