La mamma di Fabrizio Corona scrive ad Adriano Celentano: la risposta alla lettera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ieri il cantautore ha pubblicato una missiva di solidarietà (e di 'tirata d'orecchie') all'ex re dei paparazzi, arrestato giovedì scorso e ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale ... Leggi su today (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ieri il cantautore ha pubblicato una missiva di solidarietà (e di 'tirata d'orecchie') all'ex re dei paparazzi, arrestato giovedì scorso e ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale ...

Advertising

Today_it : La mamma di Fabrizio Corona scrive ad Adriano Celentano: la risposta alla lettera - infoitcultura : Fabrizio Corona in psichiatria, l’appello della mamma: “Questo è abuso di potere” - memboditempesta : va boh questo è un lecca culo della rai.Nn sono un fans di Corona anzi... Baritalia News: La vita in diretta, Alber… - parklaus : Nessuno chiede a Corona di non vivere una vita movimentata,ma che lo faccia nel rispetto delle leggi. La mamma sa d… - Fabrizio_Elia : @albertobisin Un Paese al maschile sempre in cerca della Mamma. Basta! Basta! Basta! -