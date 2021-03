La Lombardia verso il plateau: "Ecco quando inizia la discesa" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Valentina Dardari Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, vede un miglioramento nei dati. Il picco potrebbe essere sabato e poi cominciare la discesa La Lombardia potrebbe vedere tra pochi giorni una luce in fondo al tunnel. Ancora presto per dirlo con sicurezza, ma qualche spiraglio c’è. “Non anticipo niente, ma vedo qualche leggero miglioramento” ha confermato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Anche se, come detto in precedenza, ancora è presto per cantare vittoria, gli ultimi dati infatti non sono per niente rassicuranti. Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 4.490 casi di Covid-19, dei quali 120 debolmente positivi, e 79 decessi. Ieri, a fronte di 49.068 tamponi, c'erano stati 4.235 nuovi positivi e 81 morti, con un indice di positività ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Valentina Dardari Il presidente della, Attilio Fontana, vede un miglioramento nei dati. Il picco potrebbe essere sabato e poi cominciare laLapotrebbe vedere tra pochi giorni una luce in fondo al tunnel. Ancora presto per dirlo con sicurezza, ma qualche spiraglio c’è. “Non anticipo niente, ma vedo qualche leggero miglioramento” ha confermato il presidente della RegioneAttilio Fontana. Anche se, come detto in precedenza, ancora è presto per cantare vittoria, gli ultimi dati infatti non sono per niente rassicuranti. Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 4.490 casi di Covid-19, dei quali 120 debolmente positivi, e 79 decessi. Ieri, a fronte di 49.068 tamponi, c'erano stati 4.235 nuovi positivi e 81 morti, con un indice di positività ...

