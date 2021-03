La Lombardia vara la lista anti - sprechi per i vaccini anti Covid agli over 80 e ai medici

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Parola d'ordine: non sprecare nemmeno una goccia dei preziosi. 'In, tutti i centri vaccinali hanno dunque stilato le liste dei 'riservisti' fra dottori e80 da ...

VACCINAZIONI Dopo lo stop di AstraZeneca, per cui si attende giovedì la decisione dell'Ema, lacerca di correre con l'immunizzazione degli over 80, a cui spetta Pfizer o Moderna: a ieri ...Con tutte queste premesse, il governo Draghiil nuovo Dpcm, mezza Italia diventa rossa e l'... Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio,, Piemonte, Veneto, Toscana, ...Parola d’ordine: non sprecare nemmeno una goccia dei preziosi vaccini anti- Covid. «In Lombardia, tutti i centri vaccinali hanno dunque stilato le liste dei ...Il monitoraggio decisivo è quello del 26 marzo. Il 29 marzo, lunedì, in alcune regioni i negozi, i parrucchieri, i barbieri, i centri estetici potrebbero aprire per qualche giorno prima delle chiusure ...