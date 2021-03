La Lazio a Monaco di Baviera per fare bella figura | qualificazione quasi impossibile

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Lavola adiperal cospetto dei campioni d’Europa in carica. Il Bayern è un’avversaria troppo più forte dei biancocelesti, che peraltro non vivono un gran momento di forma, in più si riparte dall’1-4 pesantissimo dell’Olimpico. Pensare di poter ribaltare l’esito della, dunque, è quanto mai fuori luogo, anche se le partite vanno giocate e nel calcio può succedere di tutto. La sensazione, però, è che nessuno vogliavoli pindarici e nell’ambiente di Formello la priorità è piuttosto quella di arrivare freschi ai prossimi impegni in campionato. E così, lo stesso Inzaghi sembra intenzionato a preservare due pedine chiave come Lucas Leiva, l’uomo di maggiore esperienza internazionale, e Ciro ...

... il reparto dellache dava più dubbi a Inzaghi era l'attacco. Provati nella probabile ... Inzaghi sembra intenzionato a scegliere Correa e Muriqi contro il Bayern, lasciando fuori a ...DI BAVIERA - Il freddo in Germania non è di certo una novità e dalle parti didi Baviera sembra ancora inverno pieno. La, arrivata ieri sera nella città bavarese, ha subito assaggiato il clima freddo. Giocatori imbacuccati per la passeggiata all'Allianz Arena, ...(Corriere dello Sport.it) A pochi giorni dal ritorno degli ottavi di Champions tra Bayern Monaco e Lazio, ecco le possibili scelte dei due allenatori. Mancano solamente tre giorni alla sfida di ...La Lazio scende in campo questa sera, il 17 marzo alle 21, all’Allianz Arena di Monaco contro i campioni d’Europa in carica del Bayern, vittoriosi all’andata per 4-1 all’Olimpico. Un’impresa impossibi ...