La Juventus della prossima stagione, due acquisti top e conferme importanti: come potrebbe essere l’11 [FOTO] (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Juventus ha iniziato un nuovo progetto con Andrea Pirlo in panchina, un allenatore giovane che ha bisogno ancora di crescere ma che ha già dimostrato buone idee. La stagione dei bianconeri è stata fino al momento deludente, ma non è una sorpresa: le scelte in estate sono state affrettate ed il prezzo pagato è stato alto. Non si può tornare indietro e cambiare ancora allenatore vorrebbe dire commettere un altro errore, anche perché in circolazione non sembrano esserci allenatori liberi in grado di fare la differenza, ovviamente secondo il budget del club. Ecco perché sarà, con ogni probabilità, ancora Andrea Pirlo l’allenatore della prossima stagione della Juventus. Sono previste diverse novità sul fronte calciatori. Portieri e ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021) Laha iniziato un nuovo progetto con Andrea Pirlo in panchina, un allenatore giovane che ha bisogno ancora di crescere ma che ha già dimostrato buone idee. Ladei bianconeri è stata fino al momento deludente, ma non è una sorpresa: le scelte in estate sono state affrettate ed il prezzo pagato è stato alto. Non si può tornare indietro e cambiare ancora allenatore vorrebbe dire commettere un altro errore, anche perché in circolazione non sembrano esserci allenatori liberi in grado di fare la differenza, ovviamente secondo il budget del club. Ecco perché sarà, con ogni probabilità, ancora Andrea Pirlo l’allenatore. Sono previste diverse novità sul fronte calciatori. Portieri e ...

