La grande rimonta del Torino e l' attesa di Milan - United | le notizie del giorno

Advertising

Agimegitalia : Grande rimonta del #Torino che nell'ultimo quarto d'ora ha segnato 3 gol. Il #successo era offerto a 2,50. Partita… - SostienePereir5 : @Overbald Tu credi alla grande rimonta col cuore? #maperpiacere - GC15091963 : @myo75ho @DavideNicolaOff Oggi grande rimonta eh? ?? - PassioneCalc10 : Importantissima vittoria del @TorinoFC_1906 che. con un grande 2^ tempo, rimonta il doppio svantaggio e supera per… - LaStampa : Prima la grande paura, poi l’impresa della rimonta: Sassuolo ko, il Toro vince 3-2 -

Ultime Notizie dalla rete : grande rimonta

La Gazzetta dello Sport

Pazzescadel Torino da 0 - 2 a 3 - 2 contro il Sassuolo. Vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League per Milan e Roma. Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di discesa. Ascolta il nostro ...Da 0 - 2 a 3 - 2, il Torino compie unasul Sassuolo: al secondo gol di Zaza tutta la panchina granata entra in campo per festeggiareQuello che è accaduto questo pomeriggio allo Stadio Grande Torino resterà per sempre nei libri di storia del calcio. Il Torino sotto 2-0 a 13' dal novantesimo nel match di Serie A contro il Sassuolo, ...Toro, che cuore: all’Olimpico, nel recupero del 23° turno, va sotto 0-2 col Sassuolo ma nel finale costruisce la più incredibile delle rimonte, vincendo 3-2 con ... Consigli nega il pari al Toro (53’) ...