La figuraccia del Ministro della Salute olandese che va a votare con il documento scaduto

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Fretta e dimenticanze hanno rischiato di non fariluscente. Protagonista di questa divertente vicenda è Hugo De Jonge che si è recato al seggio di Rotterdam portando con sé unnon valido. Si trattava, infatti, del suo passaportoe che doveva essere rinnovato. Nel suo portafogli non c’era neanche la patente, nonostante il suo viaggio in macchina. Alla fine, dopo esser stato rispedito a casa, è tornato con unvalido e ha potuto. Hugo De Jonge, ilche va acol passaportoQuanto accaduto a Rotterdam è stato raccontato dal quotidiano locale ...

Advertising

scalise_luigia : RT @franna_rugg84: I giornali lodano 'le schede di Draghi' del Recovery Plan, ma sono quelle del Conte 2. Ennesima figuraccia. Questo è lo… - atamau77 : RT @franna_rugg84: I giornali lodano 'le schede di Draghi' del Recovery Plan, ma sono quelle del Conte 2. Ennesima figuraccia. Questo è lo… - Nihal884 : RT @franna_rugg84: I giornali lodano 'le schede di Draghi' del Recovery Plan, ma sono quelle del Conte 2. Ennesima figuraccia. Questo è lo… - sissiisissi2 : RT @franna_rugg84: I giornali lodano 'le schede di Draghi' del Recovery Plan, ma sono quelle del Conte 2. Ennesima figuraccia. Questo è lo… - Gianfra58 : RT @franna_rugg84: I giornali lodano 'le schede di Draghi' del Recovery Plan, ma sono quelle del Conte 2. Ennesima figuraccia. Questo è lo… -

Ultime Notizie dalla rete : figuraccia del

Sassilive.it

Una, la prima dell'éra Letta. Ma non certo per colpa sua. Perché il problema politico ...amleticamente in queste settimane non aveva sciolto la riserva vista anche la situazione franosa...... finendo per mettere ancora una volta in ridicolo l'attivitàComune di Matera. L'ennesimaper il sindaco Bennardi che rispondendo alle mie interrogazioni in Consiglio Comunale aveva ...I giornali hanno dato la notizia della candidatura di Roberto Gualtieri a primo cittadino della Capitale. Il Partito non ha confermato, ma il problema rimane: può l’alleanza lettiana (che va da Calend ...Nel programma settimanale che va in diretta dopo Monday Night Raw, l'ex WWE Champion si fa trascinare dal suo discorso usando un linguaggio poco forbito ...