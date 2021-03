La Fed alza le stime su Pil e inflazione Powell | andamento incerto | sosterremo l' economia

Advertising

infoiteconomia : La Fed alza le stime sul pil 2021 e sull'inflazione - infoiteconomia : L’economia Usa corre, la Fed alza le previsioni sul Pil 2021 al 6,5% - MauroDelCorno : RT @fattoquotidiano: L’economia Usa corre, la Fed alza le previsioni sul Pil 2021 al 6,5%. Rialzi dell’inflazione “temporanei” https://t.co… - enricopedretti : RT @manageritalia: La #ripresa si avvicina! Prepariamoci guardando non solo il dito, ma soprattutto la luna! #Recovery ??Dopo piano vaccin… - CorriereQ : Fed alza stime crescita economia Usa per il 2021, pil +6,5% -

Ultime Notizie dalla rete : Fed alza

Agenzia ANSA

La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi d'interesse ma ha rivisto nettamente al rialzo le proprie stime sulla crescita e l'inflazione negli Usa. In particolare, stima il Fomc, il direttivo ...Larivede al rialzo le stime di crescita per l'economia americana, attesa crescere quest'anno del 6,5% e nel 2022 del 3,3%. In dicembre aveva previsto un pil in aumento del 4,2%. .La Fed di Jerome Powell ha rivisto al rialzo in modo significativo l'outlook sul tasso di inflazione Usa del 2021, al 2,4%, ben oltre l'1,8% atteso dal consensus. Alzate anche le previsioni per l'infl ...E' quanto emerge dal dot plot, il documento in cui ogni trimestre gli esponenti della Fed indicano quali saranno i livelli che ... 1,8% atteso dal consensus. Alzate anche le previsioni per ...