La donna partigiana di 97 anni che da un mese attende la chiamata per il vaccino anti-Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha 97 anni, è stata partigiana, ha vinto l’Ambrogino d’Oro, massimo riconoscimento della città di Milano, si è prenotata per il vaccino il 19 febbraio scorso e, da allora, Laura Wronkowski, attende ancora di ricevere la chiamata per il vaccino anti-Covid. Accade nella sua città, Milano, accade nella regione del “modello Lombardia”, così come viene riportato dal quotidiano “la Repubblica”. Una storia, tra le tante, che racconta moltissimo del disastro nel piano vaccinale da parte della giunta Fontana, che ad oggi è già costato qualcosa come 22 milioni di euro, come abbiamo raccontato oggi su “Next Quotidiano”. Ma quella di Laura Wronkowski non è una mera questione di soldi. E’ una questione di dignità e di rispetto e parla del fallimento di un modello ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha 97, è stata, ha vinto l’Ambrogino d’Oro, massimo riconoscimento della città di Milano, si è prenotata per ilil 19 febbraio scorso e, da allora, Laura Wronkowski,ancora di ricevere laper il. Accade nella sua città, Milano, accade nella regione del “modello Lombardia”, così come viene riportato dal quotidiano “la Repubblica”. Una storia, tra le tante, che racconta moltissimo del disastro nel piano vaccinale da parte della giunta Fontana, che ad oggi è già costato qualcosa come 22 milioni di euro, come abbiamo raccontato oggi su “Next Quotidiano”. Ma quella di Laura Wronkowski non è una mera questione di soldi. E’ una questione di dignità e di rispetto e parla del fallimento di un modello ...

treppio : @MichelaMeloni1 Da socialista, figlio di madre radio scarpa partigiana e padre decorato per la guerra di liberazion… - AerariumL : RT @FandangoLibri: «Non basta studiare, bisogna anche darsi da fare». Una donna libera e disobbediente, una donna che non è mai stata zitt… - Autonomy_Exp : Oggi vi presentiamo un'altra donna staordinaria in #AltoAdige: Lidia Menapace, partigiana, politica e saggista ital… - Matteo__BG : RT @FandangoLibri: «Non basta studiare, bisogna anche darsi da fare». Una donna libera e disobbediente, una donna che non è mai stata zitt… - booklovers_dv : RT @FandangoLibri: «Non basta studiare, bisogna anche darsi da fare». Una donna libera e disobbediente, una donna che non è mai stata zitt… -