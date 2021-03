La donna che ha accoltellato il marito dopo che si erano tatuati 'per sempre' sul braccio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un attacco di gelosia è costato all'uomo 22 coltellate. Fortunatamente è riuscito a sopravvivere ed è pronto a perdonare la ... Leggi su today (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un attacco di gelosia è costato all'uomo 22 coltellate. Fortunatamente è riuscito a sopravvivere ed è pronto a perdonare la ...

Advertising

virginiaraggi : Aung San Suu Kyi è una cittadina di Roma, una nostra amica, una donna che da tutta la vita combatte per i diritti e… - AzzolinaLucia : Virginia #Raggi è una donna in gamba che stimo per le tante battaglie che ha affrontato e vinto in questi anni, spe… - Link4Universe : Il tipo di pensiero tossico e violento che viene detto come se fosse normale, in mezzo tra i commenti. Questo NON è… - miconsentatwitt : RT @Iperbole_: La moglie dell'insegnante di Biella morto dopo il vaccino AstraZeneca (per cause NON legate ad esso): 'Farò la seconda dose… - tinas48 : RT @Iperbole_: La moglie dell'insegnante di Biella morto dopo il vaccino AstraZeneca (per cause NON legate ad esso): 'Farò la seconda dose… -