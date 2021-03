La decisione per non sprecare le dosi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per evitare che le dosi di vaccino anti-Covid vadano sprecate, è stata stabilita una lista di riserva per somministrare a chi è disponibile. Vaccini Covid: come entrare nella lista di riserva su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per evitare che ledi vaccino anti-Covid vadano sprecate, è stata stabilita una lista di riserva per somministrare a chi è disponibile. Vaccini Covid: come entrare nella lista di riserva su Notizie.it.

Advertising

CottarelliCPI : Questa decisione di sospendere le vaccinazioni #AstraZeneca non l'ho capita. Alle fine, sembra che tutti siano anda… - ilpost : AIFA ha spiegato in un comunicato che la decisione è “del tutto precauzionale e temporanea” in attesa delle prossim… - oss_romano : #15marzo I pescatori della prefettura di #Fukushima sono fermamente contrari, ma la decisione del Governo giappones… - libe_anna : Ma va, non vuoi usare la testa. Dopo la Germania si è creato il panico e questa è la sola decisione che si poteva p… - MorriSabrina : RT @miia_2018: 'Negozio di accessori per barbecue può riaprire dopo che l'operatore si è rivolto al tribunale. Nella loro decisione, i giud… -

Ultime Notizie dalla rete : decisione per Corona peggiora e ora scende in campo Adriano Celentano Un bellissimo ragazzo che si trova 'nel bel mezzo' di una grande decisione che dovrà ...acuito le posizioni di chi vede in Corona una vittima soprattutto di sé stesso e della sua patologia per ' ...

Ema rassicura su AstraZeneca, Speranza: 'Fiducia nei vaccini' Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è sentito martedì sera con il presidente francese Emmanuel Macron, per uno scambio di vedute riguardo alla decisione di diversi Paesi europei di sospendere ...

Draghi dimezza il Cts: solo esperti. Stupore per la decisione di Merkel La Stampa IGTC: salta ancora la 10h di Suzuka, si andrà in Medio Oriente Nemmeno quest'anno si disputerà la gara in Giappone, ma SRO sta già valutando una alternativa che verrà comunicata prima della 24h di Spa.

Benevento, Inzaghi cambia formula Ieri pomeriggio la squadra si è dunque ritrovata allo stadio per la prima seduta di allenamento della settimana che porta diritti allo Juventus Stadium. In mattinata erano arrivate le squalifiche di G ...

Un bellissimo ragazzo che si trova 'nel bel mezzo' di una grandeche dovrà ...acuito le posizioni di chi vede in Corona una vittima soprattutto di sé stesso e della sua patologia' ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è sentito martedì sera con il presidente francese Emmanuel Macron,uno scambio di vedute riguardo alladi diversi Paesi europei di sospendere ...Nemmeno quest'anno si disputerà la gara in Giappone, ma SRO sta già valutando una alternativa che verrà comunicata prima della 24h di Spa.Ieri pomeriggio la squadra si è dunque ritrovata allo stadio per la prima seduta di allenamento della settimana che porta diritti allo Juventus Stadium. In mattinata erano arrivate le squalifiche di G ...