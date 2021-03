La decisione delle autorità su Shakhtar Donetsk-Roma: si giocherà a porte chiuse (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alla fine anche Shakthar Donets-Roma si giocherà senza il pubblico. Nonostante il governo ucraino avesse dato il via libera a 15mila posti negli impianti del Paese, il sindaco della capitale ucraina già nelle scorse ore aveva sollevato dubbi sulla decisione, contrario agli assembramenti in tempi di Covid. La decisione definitiva è stata presa dalle autorità locali che hanno così deciso di avallare la richiesta del primo cittadino, bloccando l’ingresso allo stadio. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alla fine anche Shakthar Donets-sisenza il pubblico. Nonostante il governo ucraino avesse dato il via libera a 15mila posti negli impianti del Paese, il sindaco della capitale ucraina già nelle scorse ore aveva sollevato dubbi sulla, contrario agli assembramenti in tempi di Covid. Ladefinitiva è stata presa dallelocali che hanno così deciso di avallare la richiesta del primo cittadino, bloccando l’ingresso allo stadio. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

