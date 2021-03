La crisi d’identità di una ragazza nella provincia egiziana (Di giovedì 18 marzo 2021) Come in As I Want di Samaher Alqadi, il punto di partenza di Souad della regista egiziana Ayten Amin è una tragedia accaduta a una persona cara, analoga a quella che sconvolge la vita della coprotagonista Rabab, sorella appena adolescente della ragazza che dà il titolo al film: Souad. «Quando andavamo a scuola una mia amica ha perso la sorella, e indagare il rapporto fra due sorelle è proprio l’idea da cui è nato il progetto di Souad», racconta Amin. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 18 marzo 2021) Come in As I Want di Samaher Alqadi, il punto di partenza di Souad della registaAyten Amin è una tragedia accaduta a una persona cara, analoga a quella che sconvolge la vita della coprotagonista Rabab, sorella appena adolescente dellache dà il titolo al film: Souad. «Quando andavamo a scuola una mia amica ha perso la sorella, e indagare il rapporto fra due sorelle è proprio l’idea da cui è nato il progetto di Souad», racconta Amin. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

CiosiSuprbike : @dr_maalox @pfmajorino @micheletonon Ecco non ti ha più risposto gli ha procurato un crisi d'identità!! - howImet_m4rt1n4 : @tz_fanpage @bluewarmeye Pensavo che fosse awed quello con le crisi d’identità - SorayaSeaLover : @Barbara46585333 Ahahahaha esatto. È un cane con la crisi d'identità, nel senso che si comporta un pò come il gatto… - mispezzo : RT @marilonghi_: AWED da sempre dice che HA CRISI D’IDENTITÀ... MA NON AVEVA ANCORA CONOSCIUTO AKASH/PABLO/ANDREA ?????? #isola #tzvip - jessica_zorzina : RT @tizetaeffeo: ora che siamo quasi tutte tornate, brindiamo a queste crisi d’identità #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : crisi d’identità Draghi: «Il piano vaccini accelera, la via d’uscita non è lontana» Il Sole 24 ORE