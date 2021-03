La Cina lancia il quarto vaccino per uso di emergenza: 'Sicuro e senza gravi reazioni avverse' (Di mercoledì 17 marzo 2021) La corre contro il Covid e così ha concesso l'autorizzazione alla somministrazione d'emergenza di un sviluppato dall'Istituto di microbiologia dell'Accademia cinese delle Scienze, che ne ha dato oggi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021) La corre contro il Covid e così ha concesso l'autorizzazione alla somministrazione d'di un sviluppato dall'Istituto di microbiologia dell'Accademia cinese delle Scienze, che ne ha dato oggi ...

