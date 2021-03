La caotica organizzazione del Belgio per vaccinare i funzionari Ue (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il giorno prescelto è il 22 marzo. Sembra questa la data in cui inizierà la vaccinazione di tutti i parlamentari e funzionari europei. «A condizione di ricevere i vaccini secondo i piani, i centri di vaccinazione delle istituzioni dell’UE apriranno per quella data», ha dichiarato un funzionario dell’ufficio di Alain Maron, il ministro della regione di Bruxelles responsabile del lancio della vaccinazione, al sito Politico. In questi mesi le istituzioni europee, insieme alle autorità sanitarie belghe, hanno predisposto un piano per vaccinare i 21 mila funzionari presenti nella capitale seguendo l’iter previsto dalla campagna vaccinale nazionale. Il governo federale di Bruxelles finora però non si è dimostrato un campione nella somministrazione dei vaccini, visto che soltanto 755 mila persone, pari al 6,5% della ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il giorno prescelto è il 22 marzo. Sembra questa la data in cui inizierà la vaccinazione di tutti i parlamentari eeuropei. «A condizione di ricevere i vaccini secondo i piani, i centri di vaccinazione delle istituzioni dell’UE apriranno per quella data», ha dichiarato uno dell’ufficio di Alain Maron, il ministro della regione di Bruxelles responsabile del lancio della vaccinazione, al sito Politico. In questi mesi le istituzioni europee, insieme alle autorità sanitarie belghe, hanno predisposto un piano peri 21 milapresenti nella capitale seguendo l’iter previsto dalla campagna vaccinale nazionale. Il governo federale di Bruxelles finora però non si è dimostrato un campione nella somministrazione dei vaccini, visto che soltanto 755 mila persone, pari al 6,5% della ...

