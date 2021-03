Kim Yo-jong contro Biden La sorella-in-chief torna all’attacco

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Cogliamo quest’occasione per avvertire la nuova amministrazione degli Stati Uniti che cerca di diffondere odore di polvere da sparo nella nostra terra. Se vogliono dormire sonni tranquilli per i prossimi quattro anni, è meglio è che si astengano dal provocare come prima mossa dal cattivo odore”. Così Kim Yo-del leader della Corea del Nord, Kim-un, ha lanciato un chiaro avvertimento al presidente americano, Joe, in occasione della missione in Asia del segretario di Stato americano, Anthony Blinken, e il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin. Le dichiarazioni sono state diffuse dall’agenzia Kcna. Nel comunicato ufficiale, ladel leader Kim-un ha anche minacciato il ritiro dall’accordo tra le due Coree del 2018 e accusa ...