Juventus | il piano per arrivare al gioiello della Ligue 1

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Per laRodrigo Bentancur non è più incedibile, davanti ad una buona offerta può partire. Il denaro incassato potrebbe finanziare l’acquisto di Aouar. Bentancur è uno degli assenti, è in isolamento causa Covid e manca a Pirlo dalla partita contro lo Spezia in cui ha realizzato anche un assist. L’uruguagio è a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

bbbnzl30 : @SantucciFulvio Ed è chiaro che doveva/poteva/era la Juventus l'Italiana che doveva far parte di quella cerchia Da… - felice_part2 : RT @angelo_forgione: #Paratici, #Nedved e poi #Agnelli parlavano con #Suarez che imparava la recita. Lo ha detto Suarez. Sul piano della gi… - ArenaRosario : RT @angelo_forgione: #Paratici, #Nedved e poi #Agnelli parlavano con #Suarez che imparava la recita. Lo ha detto Suarez. Sul piano della gi… - ElioNicotra : RT @angelo_forgione: #Paratici, #Nedved e poi #Agnelli parlavano con #Suarez che imparava la recita. Lo ha detto Suarez. Sul piano della gi… - leomont1973 : RT @angelo_forgione: #Paratici, #Nedved e poi #Agnelli parlavano con #Suarez che imparava la recita. Lo ha detto Suarez. Sul piano della gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus piano

Virgilio Sport

Obiettivo approvarlo entro fine mandato"/Ecco il bando Imperia:urbanistico comunale, una ...dell' Università Bicocca di Milan o e la realizzazione del centro commerciale delloStadium ...Nella fotografia che inquadra il fallimento (del calcio) italiano nella transizione da capitalismo industriale a finanziario, la caduta in primodelladovrebbe essere la chiave per ...A Old Trafford ha vinto la sua prima Champions League, battendo in finale la Juventus. Contro lo United in semifinale, invece, nel 2007 è stato tra i protagonis ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.