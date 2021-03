Juventus, clamorosa novità di mercato: da incedibile a sacrificato (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Juventus ha cominciato a programmare il futuro: Demiral potrebbe partire mentre il futuro di Chiellini resta incerta, occhi su Lovato La Juventus studia le strategie di mercato per rifare il look in estate. In casa bianconeri sono convinti che sia arrivato il momento di rivedere qualcosa. Il ciclo è giunto al capolinea. Il campionato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Laha cominciato a programmare il futuro: Demiral potrebbe partire mentre il futuro di Chiellini resta incerta, occhi su Lovato Lastudia le strategie diper rifare il look in estate. In casa bianconeri sono convinti che sia arrivato il momento di rivedere qualcosa. Il ciclo è giunto al capolinea. Il campionato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Juventus, clamorosa accusa | “Si uccidono i regolamenti per i bianconeri” - GazzettaFake : CLAMOROSA DICHIARAZIONE DI #GASPERINI “ LA NOSTRA SFORTUNA È STATA CHE NEGLI OTTAVI NON CI SIAMO POTUTI SCONTRARE C… - VoyagerHero : #Juventus, #Clamorosa #Accusa | “Si #Uccidono i #Regolamenti per i #Bianconeri” - texwillerwest : RT @LordGalurd: +++ Indiscrezione clamorosa +++ Juventus - Topi di fogna 1908 del 16/5 probabilmente affidata a Daniele #Orsato Sala VAR… - SilviaPrato1 : RT @LordGalurd: +++ Indiscrezione clamorosa +++ Juventus - Topi di fogna 1908 del 16/5 probabilmente affidata a Daniele #Orsato Sala VAR… -