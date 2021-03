Juventus, Bentancur cedibile. E il sostituto arriva dalla Francia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Calciomercato Juventus: Rodrigo Bentancur è tra i cedibili per la prossima estate e i bianconeri pensano a un talento francese con i soldi dell’incasso Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport Rodrigo Bentancur non è più considerato un incedibile: in caso di offerta interessante potrebbe partire. L’uruguaiano era un punto fermo con Sarri ma non sta avendo lo stesso rendimento con Pirlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 La Juventus ha già ammortizzato il suo acquisto (12,5 milioni dal Boca nel 2017) e anche nel suo caso potrebbe fare una ricca plusvalenza (vale dai 35 milioni in su). Con un addio del genere la Juventus potrebbe tornare a pensare ad Aouar, anche se il Lione continua a chiedere 50/60 milioni per lasciarlo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Calciomercato: Rodrigoè tra i cedibili per la prossima estate e i bianconeri pensano a un talento francese con i soldi dell’incasso Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport Rodrigonon è più considerato un in: in caso di offerta interessante potrebbe partire. L’uruguaiano era un punto fermo con Sarri ma non sta avendo lo stesso rendimento con Pirlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Laha già ammortizzato il suo acquisto (12,5 milioni dal Boca nel 2017) e anche nel suo caso potrebbe fare una ricca plusvalenza (vale dai 35 milioni in su). Con un addio del genere lapotrebbe tornare a pensare ad Aouar, anche se il Lione continua a chiedere 50/60 milioni per lasciarlo ...

