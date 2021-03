Juve Women | la gioia di Lina Hurtig | ' Sarò mamma | mia moglie aspetta un bambino'

Advertising

La vita non è solo calcio, anche per coloro che del mondo del pallone ne fanno un lavoro, come Lina Hurtig. Proprio la giocatrice della Juventuslo sa molto bene, perché tra qualche mese diventerà mamma, come ha raccontato in un video pubblicato sui canali ufficiali del club bianconero. Sua moglie Lisa, infatti, è incinta e la coppia ...E così è per l'attaccante della Juventus, Lina Hurtig e per sua moglie Lisa . Le future ... dal punto di vista professionale per via dei risultati dellae del successo legato alle singole ...Risultato inaspettato arrivato nei minuti di recupero per il Torino che vince 3 a 2 contro il Sassuolo nel recupero della 24^ giornata di campionato serie A. Il Sassuolo va in rete subito al 6' con Be ...Un calcio ai pregiudizi, lo stesso che in carriera hanno dato spesso ad un pallone. Lina Hurtig e sua moglie Lisa Lantz vivono il loro amore alla luce del sole, senza curarsi di ciò che possa pensare ...