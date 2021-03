Juve, che 'Joya': Dybala punta il derby... e Ronaldo (Di mercoledì 17 marzo 2021) TORINO - Voglia di Joya . La clessidra scorre e Dybala conta i giorni che lo separano dal rientro. Non ne può più, Paulo, di restare a guardare, seduto in tribuna, senza poter partecipare. " Non vedo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 marzo 2021) TORINO - Voglia di. La clessidra scorre econta i giorni che lo separano dal rientro. Non ne può più, Paulo, di restare a guardare, seduto in tribuna, senza poter partecipare. " Non vedo ...

Advertising

pisto_gol : Mi meraviglio molto che un tecnico esperto come Fabio Capello possa considerare il campionato già finito. Ho visto… - ZZiliani : @pisto_gol Il campionato sarebbe strafinito (a dispetto dei precedenti che hai citato) perchè il Milan è in declino… - ZZiliani : Il calcio italiano è quella cosa che se un giocatore della Juve commette un fallo da rosso (esempio: scarpata di… - Skarrozzz : RT @Baldo20012010: Dicono di noi che siamo quelli del fino al confine, poi giocano contro delle super potenze e si accorgono del divario im… - mattiamelara_ : @kravotz @DrBlackMrWhite1 @rajonee09 @Freddyascott @despecialuan @gamechanger07_ diciamo che lo vedo come alternati… -