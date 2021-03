Judo | azzurri ad Ostia per preparare Europeo di Lisbona e Grand Slam di Tbilisi e Antalya

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Glidelsi preparano alle prossime competizioni da affrontare prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ovvero idie il Campionato d’Europa di. Gli atleti si recheranno prima in Georgia dal 26 al 28 marzo, per poi fare tappa in Turchia dall’1 al 3 aprile e chiudere il trittico in Portogallo dal 16 al 18 aprile. Nella giornata di domani, nel centro olimpico a, prenderanno il via le operazione che preparano questa fase cruciale con un collegiale articolato che coinvolgerà una cinquantina di atleti, fino al 29 marzo. SportFace.