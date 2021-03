Joe Biden: ecco le dichiarazioni shock su Vladimir Putin (Di mercoledì 17 marzo 2021) Delle dichiarazioni fatte alla ABC da parte di Joe Biden rischiano di scatenare l’ira di Vladimir Putin. E lo ha accusato per le elezioni Un’intervista potrebbe scatenare un vero e proprio putiferio in tutto il mondo. Ancora una volta, America e Russia dimostrano di non sopportarsi e di vivere una vera e propria convivenza forzata. Mai, però, nessuno si era spinto a tanto come ha fatto Joe Biden oggi. Ad una domanda del giornalista George Stephanopoulos di ABC, molto pungente, per dire la verità, il presidente degli Stati Uniti non le ha mandate a dire e ha cominciato a sparlare del collega russo Vladimir Putin. “Sì, lo penso, penso che sia un killer. Pagherà un prezzo per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020.” ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dellefatte alla ABC da parte di Joerischiano di scatenare l’ira di. E lo ha accusato per le elezioni Un’intervista potrebbe scatenare un vero e proprio putiferio in tutto il mondo. Ancora una volta, America e Russia dimostrano di non sopportarsi e di vivere una vera e propria convivenza forzata. Mai, però, nessuno si era spinto a tanto come ha fatto Joeoggi. Ad una domanda del giornalista George Stephanopoulos di ABC, molto pungente, per dire la verità, il presidente degli Stati Uniti non le ha mandate a dire e ha cominciato a sparlare del collega russo. “Sì, lo penso, penso che sia un killer. Pagherà un prezzo per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020.” ...

