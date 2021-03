Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, altro che crisi: scoppia la passione (Di mercoledì 17 marzo 2021) La coppia è stata beccata in un momento passionale nella Repubblica Dominicana: schiacciano così ogni notizia legata a un'imminente rottura L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 17 marzo 2021) La coppia è stata beccata in un momento passionale nella Repubblica Dominicana: schiacciano così ogni notizia legata a un'imminente rottura L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

alceo67 : @AndreaVenanzoni Io lo dico chiaro. non sono disponibile ad uscire con Jennifer Lopez. - Raffy1380 : Da Jennifer Lopez ad Adele, la storia di Benno ascoltata attraverso le colonne sonore #chilhavisto - frabipola : RT @rimbvaud: qui per dirvi che google immagini esiste grazie a un'italiana, donatella versace. nel 2000 creò il famoso 'green dress' per j… - anittersmiler : @rebirthlopez Cinco Jennifer Lopez #ArtistaSocial #LatinAMAs - DoraRagosta : @MassimoGalli51 E io sono Jennifer Lopez -