Je sto vicino a te 65 66 | il memorial per Pino Daniele

Noemi Gherrero e Gianni Simeoli conducono Je sto vicino a te 65/66, il memorial volto a ricordare Pino Daniele

Je sto vicino a te 65/66 è il memorial dedicato a Pino Daniele, che verrà trasmesso su Canale 21 il prossimo 17 Marzo alle ore 21:00 e sarà condotto dall'attrice e conduttrice Noemi Gherrero insieme a Gianni Simeoli. L'evento sarebbe dovuto essere trasmesso lo scorso anno, ma a causa dell'emergenza sanitaria, è inevitabilmente slittato. L'edizione di quest'anno, però, cercherà di unire "due anni in uno", e si svolgerà nelle nuove modalità consentite dalla pandemia, ossia a distanza, in "PAD" (Pino Daniele a Distanza), senza pubblico in presenza, ma con la voglia e l'entisiasmo di sempre.

