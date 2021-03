Jared Leto irriconoscibile sul set di House of Gucci: ecco le foto (Di mercoledì 17 marzo 2021) House of Gucci, il film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver, ispirato alla storia di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, continua con le sue riprese. Nella giornata di ieri a Milano è arrivato anche Jared Leto, nei panni di Paolo Gucci. A sorprendere i fan è stata la sua assurda trasformazione, in cui vediamo l’attore irriconoscibile. Per Jared questa non è la prima volta che i suoi fan lo vedono completamente irriconoscibile. Ricordiamo la trasformazione di Rayon in Dallas Buyers Club e in Requiem for a Dream. Qui di seguito le foto postate dal Daily Mail in cui ritraggono Jared Leto completamente cambiato: Jared Leto caracterizado como ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)of, il film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver, ispirato alla storia di Patrizia Reggiani e Maurizio, continua con le sue riprese. Nella giornata di ieri a Milano è arrivato anche, nei panni di Paolo. A sorprendere i fan è stata la sua assurda trasformazione, in cui vediamo l’attore. Perquesta non è la prima volta che i suoi fan lo vedono completamente. Ricordiamo la trasformazione di Rayon in Dallas Buyers Club e in Requiem for a Dream. Qui di seguito lepostate dal Daily Mail in cui ritraggonocompletamente cambiato:caracterizado como ...

Advertising

catasterismo : buongiorno oggi ho lady gaga adam driver al pacino jared leto a 500 metri da casa mia - cineblogit : House of Gucci: nuove foto dal set con un Jared Leto irriconoscibile - ValentinaDAmic4 : Jared Leto calvo e irriconoscibile sul set di House of Gucci (FOTO) - - Ash71Pietro : House of Gucci: nuove foto dal set con un Jared Leto irriconoscibile - mata_zone : #JaredLeto Jared Leto versione turista ci piace molto. #HouseOfGucci #RidleyScott -