Izzo: "Se non prendiamo gli schiaffi non ci svegliamo. Dobbiamo dare l'anima fino alla fine"

Armando Izzo, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo il fondamentale successo in rimonta contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo prima prendere qualche schiaffo per poi svegliarci. Dobbiamo essere squadra fin dall'inizio. Sappiamo che le partite durano 90 minuti. Dobbiamo restare in partita fino alla fine. Si può vincere anche negli ultimi minuti. Dobbiamo essere compatti ed essere sempre squadra. Dobbiamo dare l'anima da qui alla fine". Sul mister Nicola: "Il mister ci trasmette la sua anima agonistica. È una persona e un allenatore straordinario. Trasmette sempre qualcosa e vogliamo renderlo orgoglioso."

