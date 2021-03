IUMAN pubblica il nuovo singolo “OK?” per Bounce Records

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 16 marzo 2021OK? unbrano in uscita pere distribuito da Believe. Il brano, che fa seguito a Storia di un blindato, è uno sfogo si snocciola su un tappeto strumentale totalmente inaspettato, a cura di Sarto. Si crea un dualismo tra il ritmo sostenuto che richiama gli ambienti di ritrovo e le sonorità club, con le rime diche arrivano con violenza a rompere gli equilibri. Tutto ciò è accentuato dal dal titolo, “OK?”, perché “non è davvero tutto OK”. Tra metriche cattive e dirette e voglia di riscatto, l’artista rivendica diversi passaggi della sua carriera, ripensando ai live con la band e sottolineando il suo cambiamento, puntando il dito contro chi gli ha fatto perdere tempo e pazienza. “Voglio distaccarmi da quelli che hanno scelto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : IUMAN pubblica

La Prima Pagina

Arriva oggi in digitale il nuovissimo singolo dell’artista cremonese IUMAN, OK?, nuovo brano in uscita per Bounce Records e distribuito da Believe.A 10 anni dalla nascita, la realtà che cura la rigenerazione urbana cambia pelle: affiancherà gli enti locali (anche i più piccoli) con progetti, gare e caccia ai fondi. L’ad De Biasio: uno strumento ...