Italia’s Got Talent 2021 | Stiv Bello foto e video

Nella settima puntata del 17 marzo 2021 di Italia's Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c'era anche Stiv Bello, di Verona. A giudicare l'esibizione la giuria formata anche quest'anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Stiv è il padre delle Bello Sisters, che si sono già esibite in questa edizione e che sono in finale. Lui, però, si è esibito con una balestra, dimostrando un altro tipo di Talento. Per Stiv, quattro sì. A questo link, il video dell'esibizione.

