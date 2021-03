Italia’s Got Talent 2021 Sanitansamble, l’Orchestra Giovanile del rione sanità (video) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 Sanitansamble, l’Orchestra Giovanile nata nel difficile quartiere sanità di Napoli. Quattro sì per lei (video) Nella settima puntata dedicata alle audizioni di Italia’s Got Talent a salire sul palco è l’Orchestra Giovanile Sanitansamble. Nata dal direttore d’orchestra Paolo Cunzo, questo progetto ha preso vita ed è cresciuto nel quartiere sanità di Napoli, un contesto a volte difficile per coloro che ci vivono. Il volere del maestro è quello di tenere tutti ragazzi e le ragazze, dai 12 ai 25 anni, al sicuro da tenzioni facili non facendogli perdere la via. Quattro sì per questa orchestra di giovani musicisti! E un grande sì ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 17 marzo 2021)Gotnata nel difficile quartieredi Napoli. Quattro sì per lei () Nella settima puntata dedicata alle audizioni diGota salire sul palco è. Nata dal direttore d’orchestra Paolo Cunzo, questo progetto ha preso vita ed è cresciuto nel quartieredi Napoli, un contesto a volte difficile per coloro che ci vivono. Il volere del maestro è quello di tenere tutti ragazzi e le ragazze, dai 12 ai 25 anni, al sicuro da tenzioni facili non facendogli perdere la via. Quattro sì per questa orchestra di giovani musicisti! E un grande sì ...

