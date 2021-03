Italia’s Got Talent 2021, Ludovica Mannoni (foto e video) (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella settima puntata del 17 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Ludovica Mannoni, studentessa 24enne di Musica. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Ludovica, in questi mesi, ha riflettuto sull’importanza per l’Italia di essere unita. Per questo, lei che di solito canta in lingua straniera, ha deciso di cantare “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori. Un’esibizione molto toccante, che le è valsa quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella settima puntata del 17 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, studentessa 24enne di Musica. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich., in questi mesi, ha riflettuto sull’importanza per l’Italia di essere unita. Per questo, lei che di solito canta in lingua straniera, ha deciso di cantare “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori. Un’esibizione molto toccante, che le è valsa quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

