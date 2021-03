Italia’s Got Talent 2021 Ludovica e la cover di Viva l’Italia di De Gregori (Di giovedì 18 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 Ludovica chiude questa edizione con la cover di Viva l’Italia di De Gregori L’ultima concorrente a salire sul palco della settimana, nonché ultima puntata prima della finale di questa edizione di Italia’s Got Talent, è la giovane cantante Ludovica. La sua esibizione è la giusta chiusura di questa difficile edizione, segnata dalle difficoltà tecniche e logistiche dovuto dalla pandemia. Con una timbrica profonda e carica di pathos porta un’emozionante cover di Viva l’Italia di De Gregori, che emoziona giudici e pubblico. Quattro sì per lei. Clicca qui per guardare altri video di Italia’s Got ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 marzo 2021)Gotchiude questa edizione con ladidi DeL’ultima concorrente a salire sul palco della settimana, nonché ultima puntata prima della finale di questa edizione diGot, è la giovane cantante. La sua esibizione è la giusta chiusura di questa difficile edizione, segnata dalle difficoltà tecniche e logistiche dovuto dalla pandemia. Con una timbrica profonda e carica di pathos porta un’emozionantedidi De, che emoziona giudici e pubblico. Quattro sì per lei. Clicca qui per guardare altri video diGot ...

