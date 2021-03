Italia’s Got Talent 2021, l’Orchestra Giovanile Sanitansamble (foto e video) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nella settima puntata del 17 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche l’Orchestra Giovanile Santiansamble, composta da giovani dai 12 ai 25 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. l’Orchestra fa parte di un progetto per aiutare i giovani del rione Sanità di Napoli a non perdersi nella criminalità, scoprendo la musica. Un progetto molto nobile che rende merito ai suoi organizzatori: per loro, quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nella settima puntata del 17 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era ancheSantiansamble, composta da giovani dai 12 ai 25 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.fa parte di un progetto per aiutare i giovani del rione Sanità di Napoli a non perdersi nella criminalità, scoprendo la musica. Un progetto molto nobile che rende merito ai suoi organizzatori: per loro, quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

yoonghetto : il modo in cui stavo vedendo una fancam di dun dun e ho riconosciuto happiness a italia’s got talent dall’altro orecchio - mikasneck : a italia's got talent c'è il sanitaensemble aka quelli che andarono a scm???? - emoyoonbf : OMMODIO HAPPINESS DI SOTTOFONDO A ITALIA'S GOT TALENT RAGAZZX OMMIODIO OMMISODUOS - _Alessio_88 : Joe Bastianich il miglior giudice della storia di Italia's Got Talent, (Canale5, Sky) #IGT - mymonett : A Italia's got talent hanno messo per pochi secondi Happiness delle red velvet :c ? -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got «Italia’s got talent», Ekaterina Shelehova la cantante che «suona» con la sua voce Corriere TV