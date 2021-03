Italia’s Got Talent 2021 il golden buzzer del pubblico, come si vota, i concorrenti tra cui scegliere (Di giovedì 18 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021: il golden buzzer del pubblico, come funziona e come votare il dodicesimo finalista Finita la settima puntata di Italia’s Got Talent la palla passa al pubblico da casa, in vista della finale di mercoledì 24 marzo sarà il pubblico a poter scegliere con il golden buzzer del pubblico il dodicesimo finalista. L’ultimo nome sarà svelato direttamente nel corso della finale condotta da Lodovica comello e si andrà ad aggiungere ai 4 golden buzzer dei 4 giudici e ai 7 finalisti scelti alla fine delle 7 puntate da Mara Maionchi, Frank ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 marzo 2021)Got: ildelfunziona ere il dodicesimo finalista Finita la settima puntata diGotla palla passa alda casa, in vista della finale di mercoledì 24 marzo sarà ila potercon ildelil dodicesimo finalista. L’ultimo nome sarà svelato direttamente nel corso della finale condotta da Lodovicallo e si andrà ad aggiungere ai 4dei 4 giudici e ai 7 finalisti scelti alla fine delle 7 puntate da Mara Maionchi, Frank ...

