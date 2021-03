Italia’s Got Talent 2021 Geremia e la coreografia sul monologo di Aldo, Giovanni e Giacomo (Di giovedì 18 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 Geremia e la coreografia sul monologo di Aldo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo A salire sul palco della settima puntata dedicata alle audizioni di Italia’s Got Talent è il giovane Geremia. È un ballerino molto bravo e Talentuoso che ha deciso di esibirsi su una coreografia decisamente fuori dal comune: la base non è un pezzo musicale ma un monologo di Aldo del trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo. Quattro sì e complimento per il suo grande Talento. Clicca qui per guardare altri video di ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 marzo 2021)Gote lasuldidel trioA salire sul palco della settima puntata dedicata alle audizioni diGotè il giovane. È un ballerino molto bravo euoso che ha deciso di esibirsi su unadecisamente fuori dal comune: la base non è un pezzo musicale ma undidel trio comico di. Quattro sì e complimento per il suo grandeo. Clicca qui per guardare altri video di ...

