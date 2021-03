Italia’s Got Talent 2021, Alfina Fresta (foto e video) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nella settima puntata del 17 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Alfina Fresta, cantante 31enne. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Alfine, tetraplegica ed ipovedente, ha scoperto la passione per il canto anche grazie al nonno, che le cantava tante canzoni. Una passione che ha dimostrato essere anche un Talento nella lirica, con una bellissima voce. Per lei, inevitabilmente, quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nella settima puntata del 17 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, cantante 31enne. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Alfine, tetraplegica ed ipovedente, ha scoperto la passione per il canto anche grazie al nonno, che le cantava tante canzoni. Una passione che ha dimostrato essere anche uno nella lirica, con una bellissima voce. Per lei, inevitabilmente, quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

