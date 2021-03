Italian Wine Brands, ricavi 2020 in crescita del 30%. Dividendo di 0,25 euro (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Italian Wine Brands, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e vendita diretta di vini, ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita del 29,7% a 204,3 milioni di euro, supportata sia da un aumento delle vendite dei marchi proprietari che dall’ingresso in portafoglio di nuovi. Il contributo dei mercati esteri è cresciuto del 32,8% e ormai rappresenta oltre l’80% delle entrate. L’EBITDA Restated del 2020 ha raggiunto i 25,6 milioni di euro (12,5% sui ricavi), contro i 18,1 milioni del 2019. Il risultato netto è cresciuto a 14,2 milioni, dai 7,9 milioni del 2019 (+79,7%). Al 31 dicembre 2020 il gruppo presenta una situazione di liquidità attiva pari a 1,4 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e vendita diretta di vini, ha chiuso ilconindel 29,7% a 204,3 milioni di, supportata sia da un aumento delle vendite dei marchi proprietari che dall’ingresso in portafoglio di nuovi. Il contributo dei mercati esteri è cresciuto del 32,8% e ormai rappresenta oltre l’80% delle entrate. L’EBITDA Restated delha raggiunto i 25,6 milioni di(12,5% sui), contro i 18,1 milioni del 2019. Il risultato netto è cresciuto a 14,2 milioni, dai 7,9 milioni del 2019 (+79,7%). Al 31 dicembreil gruppo presenta una situazione di liquidità attiva pari a 1,4 milioni di ...

