Istituita la giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid | sarà il 18 marzo

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVia libera all’unanimità della Commissione affari costituzionali del Senato al ddl 1894 che istituisce lada19, il 18. Il disegno di legge, approvato in sede deliberante, è legge. Il giorno non è stato scelto a caso. Era infatti il 182020 quando uno dietro l’altro, a decine, i camion dell’esercito incolonnati nel silenzio dell’alba, trasportavano i morti di Bergamo, quelli per i quali non c’era più posto nel camposanto della città, verso i forni crematori di altre regioni. Quell’immagine rimasta negli occhi di tutti, è stata come un pugno violento allo stomaco, raggelò l’Italia intera, alle prese con un virus sconosciuto fino a un mese prima. Un virus arrivò nelle case facendo di Bergamo la ...

... osserveranno alcuni istanti di silenzio assoluto per trasmettere il messaggio della nel modo più forte possibile. Rai, programmazione dedicata su tv, radio e digital - È stata... Per chi non c'è più. Per chi resta e non dimentica. Domani, giovedì 18 marzo, sarà la prima nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid - 19, dal Parlamento. Il presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, e l'assessore alle Politiche per la salute, ...