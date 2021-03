Israele, dalla “grotta dell’Orrore” spuntano frammenti biblici dei rotoli del Mar Morto: le immagini della scoperta – Video (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una scoperta definita storica, sensazionale: durante gli scavi della Iaa, Autorità Israeliana per le Antichità, nel deserto della Giudea sono stati ritrovati numerosi reperti tra cui alcuni frammenti dei rotoli del Mar Morto, rotoli di pergamena con una traduzione greca della Bibbia ebraica, risalenti a circa 2mila anni fa. I pezzi di pergamena sono stati individuati insieme a monete e altri suppellettili all’interno della cosiddetta “grotta dell’Orrore“, chiamata così perché durante gli scavi condotti negli anni’60 vi furono ritrovati 40 scheletri umani. Il ritrovamento è stato fatto a circa 40 chilometri a sud di Gerusalemme, durante una vasta operazione di scavi archeologici lanciata dall’Autorità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Unadefinita storica, sensazionale: durante gli scaviIaa, Autorità Israeliana per le Antichità, nel desertoGiudea sono stati ritrovati numerosi reperti tra cui alcunideidel Mardi pergamena con una traduzione grecaBibbia ebraica, risalenti a circa 2mila anni fa. I pezzi di pergamena sono stati individuati insieme a monete e altri suppellettili all’internocosiddetta ““, chiamata così perché durante gli scavi condotti negli anni’60 vi furono ritrovati 40 scheletri umani. Il ritrovamento è stato fatto a circa 40 chilometri a sud di Gerusalemme, durante una vasta operazione di scavi archeologici lanciata dall’Autorità ...

