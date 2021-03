Isola dei Famosi, si consuma la prima lite tra Akash e Drusilla Gucci (VIDEO) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Scoppia la prima lite a L'Isola dei Famosi e a Pomeriggio 5 si parla di un piccolo segreto di Akash. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 17 marzo 2021) Scoppia laa L'deie a Pomeriggio 5 si parla di un piccolo segreto di

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Isola dei Famosi, si consuma la prima lite tra Akash e Drusilla Gucci (VIDEO) Momenti di tensione a L'Isola dei Famosi. Dopo aver perso la prima prova contro i Buriños, Akash tenta di costruire un giaciglio per la notte ma finisce per scontrarsi con Drusilla Gucci. La lite è stata commentata nel ...

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi di nuovo insieme in tv: "Sarò sua ospite all'Isola dei Famosi" ... la conduttrice romana ha rivelato che sarà ospite del format web de L'Isola dei Famosi condotto dal suo grande amico milanese. Stefania Orlando ospite di Tommaso Zorzi a L'Isola dei Famosi? Parla l'...

“L’Isola dei Famosi” nel paradiso selvaggio dell’Honduras SiViaggia Tommaso Zorzi fotografato insieme a Gabriel Garko I due sono stati sorpresi a Milano e a Roma, dove il nuovo opinionista dell'”Isola dei famosi” si è recato per lavoro. I due, per via dei rispettivi impegni di lavoro, si sono ritrovati a Milano e a ...

Isola dei Famosi, si consuma la prima lite tra Akash e Drusilla Gucci (VIDEO) La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha debuttato su Canale5 da pochi giorni e, conclusa la diretta, si è consumata la prima lite della stagione. Protagonisti dello scontro sono stati Akash ...

