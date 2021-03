Isola 2021 | il Visconte innamorato di Barbara d’Urso? “Amore folle per una persona…” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 17 marzo 2021) A Pomeriggio 5 si parla dell’dei Famosie dei suoi protagonisti e non è mancato un focus sulFerdinando Guglielmotti, attualmente al televoto contro Drusilla Gucci. La conduttriceha fatto intendere di conoscere molto bene ile si è domandata con i suoi ospiti in studio se Elisa Isoardi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.