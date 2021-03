Irish Film Festa 2021 online da oggi, 17 marzo, al 21 marzo 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al via oggi la nuova edizione di Irish Film Festa 2021 interamente on line dal 17 al 21 marzo 2021, tra le anteprime Wildfire di Cathy Brady e Arracht di Tom Sullivan. Irish Film Festa 2021 torna online dal 17 al 21 marzo 2021: dopo la mini-edizione speciale dello scorso novembre, tutta dedicata ai cortometraggi, le attività del festival proseguono in forma digitale su una nuova piattaforma. In attesa di poter incontrare nuovamente il pubblico alla Casa del Cinema di Roma, nasce Irish Film Festa Silver ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Al viala nuova edizione diinteramente on line dal 17 al 21, tra le anteprime Wildfire di Cathy Brady e Arracht di Tom Sullivan.tornadal 17 al 21: dopo la mini-edizione speciale dello scorso novembre, tutta dedicata ai cortometraggi, le attività del festival proseguono in forma digitale su una nuova piattaforma. In attesa di poter incontrare nuovamente il pubblico alla Casa del Cinema di Roma, nasceSilver ...

